ULTIME NOTIZIE 14 SETTEMBRE 2026

Trump su intelligenza artificiale: chiunque vinca con l'IA vince

Doonbeg, (Ireland), 14 set. (askanews) - I recenti appelli alla prudenza non sembrano aver convinto il capo della Casa Bianca. Donald Trump, grande sostenitore dell'intelligenza artificiale, ha criticato le "forze negative" che vogliono rallentarne lo sviluppo, in un momento in cui si moltiplicano gli avvertimenti, anche da parte dei più importanti esponenti del settore.

"Ci sono molte forze negative che ne parlano e che non dovrebbero farlo, e parlano di cose che non accadranno", ha dichiarato il presidente americano dall'Irlanda, rispondendo a una domanda sui recenti appelli a rallentare e a regolamentare maggiormente questa tecnologia.

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