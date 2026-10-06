Trump su bombardamenti iraniani: lasciate che si impossessino di L.A.

Grand Island (Nebraska), 6 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scherzato sull'eventualità che l'Iran bombardi Los Angeles e San Diego durante un comizio elettorale a Grand Island, nel Nebraska. "Potrebbero distruggere una città", dice Trump riferendosi all'Iran. "Che distruggano Los Angeles. Che distruggano San Diego."

Donald Trump ha poi firmato un decreto che autorizza chiunque ad acquistare gasolio esente da tasse, normalmente riservato alle macchine agricole e ad altri veicoli non stradali. Parlando durante un comizio in Nebraska, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il decreto "permetterebbe a tutti di acquistare diesel rosso esente da tasse".

Il "diesel rosso" - o gasolio non stradale - è un carburante tinto di rosso che ne indica il trattamento fiscale agevolato. Il presidente repubblicano ha ammesso di non conoscere questo carburante: "Non so cosa sia, ma non importa, dovrebbe essere molto buono", ha scherzato davanti alla folla. Tuttavia, una nota pubblicata dalla Casa Bianca descriveva una misura più limitata rispetto a quella annunciata dal presidente sul palco.