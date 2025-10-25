ULTIME NOTIZIE 25 OTTOBRE 2025

Trump spera in un "grande incontro" con Xi Jinping in Corea del Sud

Milano, 25 ott. (askanews) - In viaggio verso Kuala Lumpur, in Malesia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di sperare in un "grande incontro" con il presidente cinese Xi Jinping. Trump incontrerà Xi in Corea del Sud l'ultimo giorno del suo viaggio nella regione nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali.

"Abbiamo molte cose da discutere - dice - , compresi i nostri agricoltori. I vari accordi commerciali che sono stati stipulati in passato, alcuni firmati, altri no. Penso che sarà un incontro molto positivo", dice Trump e poi in merito alla guerra in Ucraina aggiunge: "Abbiamo imposto sanzioni molto severe alla Russia. Penso che queste sanzioni saranno, sapete, molto dure, molto forti. Ma vorrei che la Cina ci aiutasse. Ho un buon rapporto con, come sapete, il presidente Xi, molto buono. Ci incontreremo. Avremo un buon incontro. Sono abbastanza sicuro che avremo un ottimo incontro, forse un ottimo incontro. Ma penso che faremo buoni affari. Una delle cose di cui parleremo è la questione Russia-Ucraina: stanno uccidendo 7.000 persone a settimana. Soldati, soprattutto soldati, e ne parleremo sicuramente. Anche lui vorrebbe vederne la fine", ha dichiarato Trump.

ESTERI
34
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi