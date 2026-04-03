Trump silura Pam Bondi, al suo posto l'ex avvocato personale Blanche

Roma, 3 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato l''attorney general' Pam Bondi ponendo fine a 14 mesi turbolenti alla guida del dipartimento di Giustizia, e ha affidato ad interim l'incarico al suo vice Todd Blanche, suo ex avvocato personale.

Bondi "passerà a un nuovo incarico molto necessario e importante nel settore privato", ha annunciato Trump sulla sua piattaforma Truth Social. "Il nostro vice procuratore generale, una mente legale di grande talento e stima, Todd Blanche, assumerà la carica di procuratore generale ad interim."

È il secondo esponente dell'amministrazione Usa a perdere il posto nelle ultime settimane, dopo l'uscita di Kristi Noem dal dipartimento per la Sicurezza interna.

La rimozione di Bondi arriva dopo mesi di irritazione crescente da parte di Trump, in particolare per la gestione dei file sull'inchiesta Epstein e per il fallimento dei tentativi di colpire sul piano giudiziario alcuni avversari politici del presidente. La diffusione caotica dei documenti Epstein aveva creato un problema politico per la Casa Bianca, mentre una recente audizione ad alto profilo al Congresso aveva ulteriormente indebolito la posizione di Bondi.