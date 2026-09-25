ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2026

Trump: sì, con Xi ho parlato di Iran, ad Hormuz "andremo alla grande"

Washington, 25 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump, ha detto di avere parlato di Iran con il presidente cinese Xi Jinping, durante le discussioni nella capitale Usa. A un giornalista che gli ha chiesto se avesse parlato di Teheran con Xi, ha risposto:

"Sì, lo abbiamo fatto", ha detto, mentre accompagnava Xi in una visita ai National Archives con la consorte Peng Liyuan e la first lady Melania.

E a una domanda se ci saranno progressi sullo Stretto di Hormuz, Trump ha replicato: "Penso che andremo alla grande".

É agli Archivi nazionali di Washington, dove sono custoditi i documenti fondativi della democrazia americana, tra cui gli originali della Dichiarazione d'indipendenza e la Costituzione, che si conclude la visita di Stato del presidente cinese negli Usa.

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