ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Trump scuote il mondo scientifico collegando autismo al paracetamolo

New York, 22 set. (askanews) - Un annuncio che fa già discutere la comunità scientifica quello fatto da Donald Trump dallo Studio Ovale, al fianco del segretario alla Salute Robert F. Kennedy, Jr.

Il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alle donne in gravidanza, invitandole a non assumere paracetamolo, principio attivo del Tylenol, citando un legame, non dimostrato, con l'autismo. "Io raccomando fortemente che voi non usiate il Tylenol, a meno che non sia assolutamente necessario. Capisco che forse il 10% delle donne incinte sono forse costrette a usarlo....

"Questa è una raccomandazione molto forte - ha aggiunto - si stanno aspettando certi studi ma voglio solo dire..., voglio dirlo così com'è: non prendete Tylenol. Non prendetelo. Se proprio non potete, almeno lottate come l'inferno per non prenderlo".

Dichiarazioni che mettono in allarme. Il paracetamolo è spesso raccomandato alle donne incinte per trattare febbre o dolore, al posto di altri farmaci invece sconsigliati e giudicati "pericolosi", sintomi che potrebbero essere una "minaccia sia per la madre che per il feto in sviluppo" ricordano gli esperti.

Arthur Caplan, a capo della divisione di etica medica della NYU, ha definito la dichiarazione di Trump "pericolosa" e "antiscientifica". Cauta la Food and Drug Administration, che in una lettera ai medici sull'argomento, ha sostenuto che "una relazione causale non è stata stabilita" e che il dibattito scientifico è in corso.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi