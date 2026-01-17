Trump: Rubio, Witkoff, Kushner e Blair nel Board of Peace per Gaza

Roma, 17 gen. (askanews) - La Casa Bianca ha comunicato che nel "Board of Peace" per Gaza nominato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ci sono tra gli altri il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato speciale Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff, il funzionario Usa Jared Kushner, suo genero, l'ex premier britannico Tony Blair e il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga.

Secondo l'amministrazione statunitense, il Board "svolgerà un ruolo essenziale nell'attuazione di tutti i 20 punti del piano americano, fornendo supervisione strategica, mobilitando risorse internazionali e assumendo la responsabilità durante la transizione di Gaza dal conflitto alla pace e allo sviluppo".

Il diplomatico bulgaro Nickolay Mladenov è stato nominato Alto Rappresentante per Gaza e coordinerà sul campo i rapporti tra il Ncag e il Noard of Peace. Mentre il generale statunitense Jasper Jeffers diviene comandante della Forza internazionale di stabilizzazione.