ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2026

Trump: rispetterò risultati elezioni midterm, se saranno oneste

Milano, 27 ott. (askanews) - Donald Trump ha detto che rispetterà i risultati delle elezioni di midterm "se saranno elezioni oneste".

Una nuova insinuazione su eventuali frodi durante il voto, dopo aver promesso 1 milione di dollari a chiunque provi brogli in elezioni passate o future. Alla domanda su cosa farà in caso di vittoria dem, Trump ha risposto così:

"Spero che non sia così, ma se lo fosse, è già successo in passato con molti presidenti. Hai un veto forte e alla fine si trovano degli accordi"

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