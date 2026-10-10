Trump ringrazia Putin per accordo su gasolio: in arrivo quantità enormi

Washington, 10 ott. (askanews) - "Credo che abbiate sentito parlare dell'accordo petrolifero con la Russia. Si tratta di un accordo importante. Si tratta di enormi quantità di petrolio che arrivano nel nostro Paese e, ad essere sincero, vorrei ringraziare il presidente Putin. Abbiamo enormi quantità di petrolio che arrivano nel nostro Paese, ed è gasolio, proprio quello che ci serve". Così Donald Trump sull'accordo con Putin sul gasolio, che ha raccolto diverse critiche, sopra tutti quelle di Volodymyr Zelensky, secondo cui l'intesa rappresenterà "ulteriori risorse finanziarie per la guerra" della Russia contro l'Ucraina.