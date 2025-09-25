ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2025

Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca, prima bilaterale dal 2019

Washington, 26 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, nella prima visita bilaterale dal 2019.

L'incontro prevede al centro dell'agenda grandi contratti nel settore dell'aviazione civile e militare, insieme ai principali dossier economici e di sicurezza.

La visita di Erdogan a Washington si svolge in un contesto internazionale complesso, tra tensioni regionali e questioni aperte sulla cooperazione Nato e sul commercio bilaterale.

ESTERI
29
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi