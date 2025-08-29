ULTIME NOTIZIE 29 AGOSTO 2025

Trump revoca la protezione del Secret Service per Kamala Harris

Washington, 29 ago. (askanews) - Il presidente Donald Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti statunitensi all'ex vicepresidente Kamala Harris. Lo ha rivelato un consigliere senior di Harris alla rete NBC News.

"La vicepresidente è grata al secret service degli Stati Uniti per la loro professionalità, dedizione e impegno incrollabile per la sicurezza", ha detto il consigliere.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti a Harris, aggiungendo che i vicepresidenti in genere ottengono solo sei mesi di protezione al termine del loro mandato, secondo una legge varata dal Congresso nel 2008. Biden aveva esteso questa protezione fino a 18 mesi attraverso un ordine esecutivo, ma ora con Trump sono tornati a 6.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi