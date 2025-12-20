ULTIME NOTIZIE 20 DICEMBRE 2025

Trump: questa è la gold card. E annuncia calo nel costo dei farmaci

Washington, 20 dic. (askanews) - Il presidente Donald Trump ha mostrato soddisfatto la "gold card", il nuovo visto dedicato a chi può pagare almeno 1 milione di dollari per entrare negli Stati Uniti, con la sua immagine davanti alla statua della libertà, descrivendola come un successo, da quando è stata lanciata pochi giorni fa. "Questa è la gold card, come sapete - ha detto - il Segretario al Commercio Howard Lutnick, io e alcuni altri ci stiamo lavorando da un bel po'. E, Howard, quanto abbiamo fatto in pochi giorni?" ha chiesto.

Lutnick ha risposto: "300.000.000 di dollari nel giro di un paio di giorni". E il presidente ha aggiunto: "In sostanza è la green card sotto steroidi". Parlando alla Casa Bianca Trump ha anche annunciato un accordo con alcune grandi farmaceutiche per ridurre il costo di alcuni medicinali. "A partire dal prossimo anno - ha anticipato - i prezzi dei farmaci americani scenderanno rapidamente e furiosamente e presto saranno tra i più bassi del mondo sviluppato".

