Trump: Qatar alleato degli Usa, Israele stia attento

Morristown (New Jersey) 15 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il Qatar definendolo un forte alleato degli Stati Uniti e, commentando il recente attacco a Doha, ha aggiunto: "Israele deve stare molto attento".

Parlando in aeroporto in New Jersey, prima di rientrare a Washington, Trump ha detto: "Il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti. Molte persone non lo sanno. L'emiro è una persona meravigliosa".

E alla domanda sul suo messaggio al primo ministro del Qatar, Trump ha ribadito il sostegno a Doha, dichiarando: "Guardate, siamo con loro. Sono stati un grande alleato".

