Trump: Putin ha accettato di non attaccare Kiev per una settimana

Roma, 29 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin ha accettato di sospendere gli attacchi a Kiev e in altre città ucraine per una settimana, dopo che i raid di Mosca hanno lasciato gli edifici senza riscaldamento con temperature gelide.

"Non hanno mai sperimentato un freddo del genere. E personalmente ho chiesto al presidente Putin di non aprire il fuoco a Kiev e nelle altre città per una settimana - ha detto Trump in una riunione di gabinetto - lui ha accettato di farlo, e devo dire che è stato molto bello".

