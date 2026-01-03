ULTIME NOTIZIE 03 GENNAIO 2026

Trump: pronti a secondo attacco in Venezuela se necessario

Mar-a-Lago, 3 gen. (askanews) - "Siamo pronti a sferrare un secondo attacco molto più massiccio, se necessario. Quindi eravamo preparati a lanciare una seconda ondata, se fosse stato necessario. In realtà pensavamo che una seconda ondata sarebbe stata necessaria, ma ora probabilmente non lo è più". Così Donald Trump durante la conferenza stampa da Palm beach sull'attacco Usa in Venezuela durante il quale è stato catturato il presidente Maduro insieme con la moglie.

"Il primo attacco ha avuto così tanto successo che probabilmente non dovremo lanciarne una seconda - ha aggiunto - ma siamo pronti a farlo, una seconda ondata, molto più grande della prima. Questa era mirata, ma ne abbiamo una molto più grande. Probabilmente non sarà necessario".

