Trump: "Pronti a distruggere l'Iran, se tentassero di assassinarmi"

Roma, 11 lug. (askanews) - "Mille missili sono pronti e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, e migliaia di altri seguiranno immediatamente, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, pronunciata in molti angoli del mondo, di assassinare, o tentare di assassinare, il presidente in carica degli Stati Uniti d'America, in questo caso, ME!": lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti , Donald Trump, sul suo account di Truth Social.

"Gli ordini sono già stati impartiti e l'esercito statunitense è pronto, disposto e in grado, per un periodo di un anno, prorogabile, di decimare e distruggere completamente tutte le regioni dell'Iran", ha promesso Trump.

Il presidente Usa aveva già affermato ieri di aver ordinato una campagna di bombardamenti senza precedenti contro l'Iran nel caso dovesse essere vittima di un attentato.