ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Trump promette di vendicare 3 soldati morti in guerra contro l'Iran

Palm Beach 2 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump promette di vendicare la morte di tre soldati americani nella guerra contro l'Iran, pur riconoscendo che erano probabili ulteriori perdite. "Purtroppo, probabilmente ce ne saranno altre prima che finisca", ha dichiarato Trump in un videomessaggio. "Ma l'America vendicherà la loro morte e infliggerà il colpo più duro ai terroristi che hanno combattuto contro, fondamentalmente, la civiltà", ha aggiunto Trump. "La nostra determinazione, e allo stesso modo quella di Israele, non è mai stata così forte".

