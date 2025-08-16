ULTIME NOTIZIE 16 AGOSTO 2025

Trump: progressi con Putin, restano "pochi punti" da risolvere

Roma, 16 ago. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha affermato che sono stati compiuti "molti progressi" durante i colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska sul conflitto in Ucraina e che restano "pochi" punti da risolvere.

"Abbiamo avuto un incontro estremamente produttivo e ci siamo trovati d'accordo su molti punti - ha detto - ne restano solo pochi, alcuni dei quali non sono molto importanti, ma uno di essi è probabilmente il più importante", ha dichiarato senza fornire dettagli. Ha tuttavia sottolineato: "Non ci siamo ancora arrivati, ma abbiamo ottime possibilità di riuscirci".

