ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2025

Trump: "prima o poi" incontrerò Kim Jong Un

Washington, 25 ago. (askanews) - Nel corso di una conferenza stampa particolarmente eccentrica dallo Studio Ovale, il presidente Usa Donald Trump ha detto che incontrerà il dittatore nordcoreano Kim Jong Un "prima o poi"; lo aveva già visto varie volte nel suo primo mandato alla Casa Bianca, il primo storico incontro er stato sull'isola di Sentosa, a Singapore, il 12 giugno 2018. "Avete notato che da quando sono entrato in carica non avete avuto problemi con lui?" ha detto Trump ai giornalisti. "Sì, testa un sacco di missili, ha grandi capacità, glielo riconosco".

