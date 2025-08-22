ULTIME NOTIZIE 22 AGOSTO 2025

Trump: preferirei non partecipare a incontro tra Putin e Zelensky

Washington, 22 ago. (askanews) - "Vedremo se Putin e Zelensky collaboreranno. Sai, è un po' come l'olio e l'aceto. Non vanno molto d'accordo, per ovvi motivi. Ma vedremo. E poi vedremo se dovrò essere lì o meno. Preferirei di no. Preferirei che si incontrassero e vedessero come possono procedere" Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rispondendo ai cronisti, durante una visita al Museo della Casa Bianca sulla guerra tra Russia e Ucraina e la possibilità di un vertice per un cessate il fuoco e per la pace. "Nel frattempo, continuano a combattere e continuano a uccidere, il che è molto stupido, perché ora stanno perdendo 7.000 persone. Prima ti dicevo cinque. Ora ne perdono 7.000 al giorno" ha detto Trump.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi