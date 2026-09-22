Trump parla ma non si sente nulla al primo evento boicottato da tv

Washington, 22 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla in diretta durante la cerimonia di inaugurazione di una nuova pista di atterraggio per elicotteri alla Casa Bianca, ma del suo discorso non si sente neanche una parola. È avvenuto durante il primo evento pubblico a cui mancavano i microfoni delle reti televisive Usa che solitamente seguono la Casa Bianca e a turno diffondono ai media di tutto il mondo le immagini. Le tv hanno deciso di non partecipare in segno di solidarietà con Cnn, Politico e MS NOW che sono stati banditi dalla Casa Bianca su decisione del presidente.