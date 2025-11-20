ULTIME NOTIZIE 20 NOVEMBRE 2025

Trump palleggia con Ronaldo: il video con l'AI postato dal presidente

Milano, 20 nov. (askanews) - Donald Trump e Cristiano Ronaldo palleggiano sorridendo nello Studio Ovale. Il video creato con l'intelligenza artificiale è stato postato sull'account ufficiale Truth del presidente Usa.

"Ronaldo è un grande. È stato fantastico incontrarlo alla Casa Bianca. È davvero intelligente e simpatico!!!" ha scritto Trump nella didascalia che accompagna il video, senza specificare che le immagini non sono reali, seppur la qualità è abbastanza indicativa.

Il giocatore portoghese e stella della squadra saudita dell'Al-Nassr era a Washington con la delegazione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, accolto da Trump, fra le polemiche, con grandi onori.

Non è la prima volta che il presidente usa l'intelligenza artificiale in questo modo: c'è stato prima il video sulla "riviera di Gaza", che immaginava la Striscia come un luogo di lusso con Trump celebrato fra statue e alberghi, nato come una parodia e poi ripubblicato dal presidente; poi Obama arrestato nello Studio Ovale e Trump in aereo con la corona che bombarda i letame i manifestanti delle proteste di "No Kings". E adesso versione sportiva, a fianco dell'idolo degli amanti di calcio di tutto il mondo, compreso suo figlio Barron, ha detto.

