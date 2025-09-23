Trump: paesi europei andranno all'inferno a causa dell'immigrazione

New York, 23 set. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha accusato le Nazioni Unite di "facilitare l'invasione dei paesi occidentali da parte dei migranti. È ora di porre fine al fallito esperimento delle frontiere aperte. Dovete farlo subito. Ve lo posso dire. Sono davvero bravo in queste cose. I vostri Paesi andranno all'inferno".

Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente americano ha sostenuto che le Nazioni Unite stanno "finanziando un attacco ai paesi occidentali e ai loro confini" fornendo fondi ai migranti: "L'Onu dovrebbe fermare le invasioni, non crearle o finanziarle".

Quindi ha aggiunto: "L'Europa è in guai seri. I paesi europei sono stati invasi da una forza di immigrati irregolari come nessuno ha mai visto prima. Gli immigrati irregolari si stanno riversando in Europa. Nessuno sta facendo nulla per cambiare la situazione, per farli andare via. Non è sostenibile e, poiché scelgono di essere politicamente corretti, non stanno facendo assolutamente nulla".