Trump "nulla" metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza

Milano, 29 ott. (askanews) - Le squadre della protezione civile a Gaza ispezionano i danni causati da un attacco aereo su un'abitazione nel centro di Khan Younis durante la notte, mentre i feriti e i morti arrivano all'ospedale Nasser dopo i bombardamenti.

La protezione civile a Gaza ha annunciato mercoledì la morte di almeno 50 palestinesi negli attacchi israeliani, poche ore dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che "nulla" avrebbe messo a repentaglio l'accordo di cessate il fuoco da lui mediato tra Israele e Hamas.

Trump lo ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il suo tour in Asia, dopo che Israele ha effettuato attacchi aerei sul territorio palestinese accusando Hamas di aver violato la tregua.

"Hanno eliminato e ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovrebbero reagire. Quando ciò accade, dovrebbero reagire".

Questo la preoccupa per il cessate il fuoco? Mette a repentaglio il cessate il fuoco?

"No, niente lo metterà a repentaglio" ha risposto Trump.

