ULTIME NOTIZIE 13 APRILE 2026

Trump: "Non mi scuso con il Papa"

Milano, 13 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non intende scusarsi con il papa. "Non mi scuserò perché papa Leone ha detto cose sbagliate, è contrario a quello che sto facendo in merito all'Iran. (L'Iran) Non può avere un'arma nucleare. Papa Leone non ne sarebbe contento del risultato: ci sarebbero centinaia di milioni di persone", ha detto Donald Trump alla stampa aggiungendo che il "papa è molto debole sui crimini e altre cose". Trump ha detto che preferisce il fratello del papa, un supporter Maga.

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