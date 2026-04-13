Trump: "Non mi scuso con il Papa"

Milano, 13 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non intende scusarsi con il papa. "Non mi scuserò perché papa Leone ha detto cose sbagliate, è contrario a quello che sto facendo in merito all'Iran. (L'Iran) Non può avere un'arma nucleare. Papa Leone non ne sarebbe contento del risultato: ci sarebbero centinaia di milioni di persone", ha detto Donald Trump alla stampa aggiungendo che il "papa è molto debole sui crimini e altre cose". Trump ha detto che preferisce il fratello del papa, un supporter Maga.