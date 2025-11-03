ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Trump: non faremo guerra al Venezuela ma Maduro ha i giorni contati

Roma, 3 nov. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che a suo avviso i giorni del leader venezuelano, Nicolas Maduro, sono contati ma ha minimizzato i timori di un'imminente guerra contro il paese sudamericano.

"Ne dubito. "Non credo", ha detto in un'intervista al programma "60 Minutes" della CBS, quando gli è stato chiesto se gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra contro il Venezuela.

Tuttavia, alla domanda se i giorni di Maduro come presidente fossero contati, Trump ha risposto:

"Direi di sì. Penso di sì". Anche parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One Trump ha evitato di rispondere su ipotetici attacchi al Venezuela, nonostante la grande concentrazione di uomini e mezzi americani di fronte alle coste del Paese. Un dispiegamento militare, quello nei Caraibi, giustificato come parte della strategia Usa per combattere il traffico di droga. Anche Trinidad e Tobago ha posto il suo apparato militare in "massima allerta" in risposta.

Intanto, il Segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, prima di sbarcare in Corea del Sud, ha parlato su X dell'ultimo attacco aereo nei Caraibi in cui sono morte tre persone: sono operazioni condotte dalle forze armate in acque internazionali contro obiettivi legati al narcotraffico, ha detto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi