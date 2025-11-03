ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Trump non esclude possibilità di intervento militare in Nigeria

Roma, 3 nov. (askanews) - Gli Stati uniti non escludono la possibilità di inviare truppe in Nigeria: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, minacciando di tagliare gli aiuti a Lagos se continueranno le uccisioni di cristiani nel Paese.

"Stanno uccidendo un numero record di cristiani in Nigeria e anche in altri paesi la situazione è molto grave lo sapete bene. Quella parte del mondo è in condizioni pessime - ha detto - Stanno uccidendo i cristiani e li stanno uccidendo in gran numero Non permetteremo che ciò accada".

