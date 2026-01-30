Trump nomina Kevin Warsh presidente Fed: "Passerà alla storia"

Roma, 30 gen. (askanews) - Sono lieto di annunciare che nominerò Kevin Warsh Presidente della Federal Reserve (Fed), la Banca centrale degli Stati Uniti: il presidente Usa Donald Trump ha fatto l'atteso annuncio sul suo social Truth.

"Conosco Kevin da molto tempo e non ho dubbi che passerà alla storia come uno dei grandi presidenti della Fed, forse il migliore", ha aggiunto Trump.

Warsh, governatore della Fed tra il 2006 e il 2011, è stato in precedenza banchiere specializzato in fusioni e acquisizioni presso Morgan Stanley. Poi è entrato a far parte dell'amministrazione dell'ex presidente George W. Bush, ricoprendo il ruolo di consigliere per la politica economica della Casa Bianca dal 2002 al 2006, prima di essere nominato nel Consiglio dei governatori della Fed.

Kevin Warsh è stato a lungo un oppositore dell'inflazione, ma ha allineato le sue opinioni a quelle dei funzionari di Trump, che auspicano tagli aggressivi dei tassi di interesse.

Trump aveva detto che avrebbe annunciato la sua scelta dopo che la Fed ha mantenuto invariato il tasso di riferimento questa settimana sotto la presidenza di Jerome Powell, che il presidente ha nuovamente definito un "idiota".

Mesi di attacchi personali hanno alimentato il timore diffuso tra gli investitori che l'indipendenza politica della Fed sia sotto minaccia, rappresentando un potenziale rischio di inflazione per la più grande economia mondiale. Powell è caduto definitivamente in disgrazia dopo che questo mese i procuratori statunitensi lo hanno citato in giudizio, minacciando un'incriminazione penale, una mossa senza precedenti ampiamente considerata un'escalation della campagna di Trump contro la banca centrale.