ULTIME NOTIZIE 24 MARZO 2026

Trump nella casa di Elvis Prestley: "Mai incontrato ma lo adoro"

Roma, 24 mar. (askanews) - A Memphis, nel Tennessee, per un punto sulla sicurezza, Donald Trump si è concesso una visita a Graceland, la residenza che fu di Elvis Presley.

"Adoro Elvis - ha detto il presidente Usa - tutti mi chiedono: hai conosciuto Elvis? Ho conosciuto Frank Sinatra, ho conosciuto quasi tutti... Purtroppo non ho mai incontrato Elvis. E lui è uno che mi sarebbe piaciuto tantissimo... Ma mi piace la sua musica".

Durante la visita Trump ha anche preso in mano e firmato una replica di una delle chitarre di Presley usata in un concerto alle Hawaii nel 1973.

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