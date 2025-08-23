ULTIME NOTIZIE 23 AGOSTO 2025

Trump mostra la Coppa del Mondo, il sorteggio del 2026 a Washington

Washington, 23 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mostra alla stampa il trofeo della Coppa del Mondo FIFA dopo aver annunciato che il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 si terrà al Kennedy Center di Washington, DC, il 5 dicembre. "Solo il presidente della FIFA, i presidenti dei paesi e poi chi vincerà potranno toccarlo", ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino a Trump.

Il presidente USA si è impegnato a ripristinare la sicurezza nel Paese, affermando che dopo Washington, DC, la polizia federale verrà dispiegata a Chicago che è un disastro.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi