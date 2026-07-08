ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Trump: molto arrabbiato con la Nato, spendiamo davvero troppo

Ankara, 8 lug. (askanews) - Al vertice Nato di Ankara, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati sul tema della spesa per la difesa. Il presidente degli Stati Uniti, incontrando il segretario generale Mark Rutte, ha detto di essere "molto arrabbiato" con l'Alleanza e ha accusato i partner di non fare abbastanza per Washington.

"Sono molto arrabbiato con la Nato - ha detto Trump -. Paghiamo troppo, davvero troppo. Miliardi e miliardi di dollari di troppo. Perché è ingiusto. Perché noi li proteggiamo. Quindi noi li proteggiamo, ma loro non ci sono per noi. Pensateci: non funziona".

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