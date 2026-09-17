Trump minaccia l'Ue: dazi pesanti se Canada diventa membro associato

Roma, 17 set. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha minacciato nuovi pesanti dazi contro l'Unione europea, fino alla possibilità di interrompere parte degli scambi commerciali, se l'Ue accoglierà il Canada come membro associato e Washington.

"Se lo fanno e se ritengo che sia un atto totalmente ostile, imporrò dazi molto pesanti o interromperò gli scambi con l'Europa su molte cose", ha dichiarato Trump ai giornalisti, commentando le dichiarazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha affermato di voler lavorare per fare del Canada il primo membro associato dell'Unione europe.

"Se l'Europa lo farà con cattive intenzioni, se invece le intenzioni sono buone va bene. Ma se sono cattive, imporremo dazi molto pesanti all'Europa", ha aggiunto. Trump ha definito "ridicola" l'ipotesi di un'adesione associata del Canada all'Ue e ha descritto Ottawa come un "terribile partner commerciale".