Trump minaccia di interrompere gli scambi commerciali con la Spagna

Washington DC, 3 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump minaccia di interrompere gli scambi commerciali con la Spagna, il cui governo di sinistra si è rifiutato di consentire agli aerei statunitensi di utilizzare le sue basi per attaccare l'Iran e si è opposto all'aumento dei finanziamenti per la difesa nell'ambito della Nato. "La Spagna è stata terribile", dice Trump ai giornalisti durante l'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Interromperemo ogni scambio commerciale con la Spagna. Non vogliamo avere niente a che fare con la Spagna".

Trump ha fatto anche riferimento al premier spagnolo Pedro Sanchez, che nella conferenza stampa di sabato scorso (28 febbraio) ha annunciato il divieto agli Stati Uniti di utilizzo delle basi militari di Rota, a Cadice, e Moron de la Frontera, a Siviglia, per l'invio di armi a Israele, obbligando Washington a cercare rotte alternative contro l'Iran.

