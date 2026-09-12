Trump: "Mi piacerebbe vedere un'Irlanda unificata"

Milano, 12 set. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump è intervenuto sulla questione dell'unità irlandese, affermando che gli "piacerebbe vederla unita" e prevedendo che un'Irlanda unita "prima o poi si realizzerà" e ha indicato il primo ministro Micheal Martin come la persona giusta per contribuire a concretizzare questo obiettivo.

"Beh, non voglio creare problemi, ma vi dico che mi piacerebbe vederla unita. Ho amici da entrambe le parti, persone fantastiche. Sono irlandesi. Come potrebbero essere cattive persone, giusto? Mi piacerebbe vederla unita. Credo che sarebbe un grande successo per tutti se ciò accadesse. Prima o poi succederà. Sapete una cosa? Secondo me, prima o poi accadrà. Tanto vale che succeda adesso", ha dichiarato Trump rispondendo ai giornalisti insieme al taoiseach Micheal Martin che lo ha ricevuto presso la sua residenza di Dublino.

"Ne stiamo parlando e qui c'è l'uomo giusto per far avanzare il processo. Ma sì, penso che sarebbe una cosa fantastica. Ovviamente il Regno Unito avrà qualcosa da dire al riguardo. Ma credo che sarebbe una cosa grandiosa. Insomma, come potrebbe essere un male?", ha concluso il presidente statunitense.