ULTIME NOTIZIE 07 LUGLIO 2026

Trump: Meloni mi piace ma non c'è stata per noi, ha guastato rapporti

Ankara, 7 lug. (askanews) - "Io penso che lei sia una brava persona, in realtà. Abbiamo avuto una buona relazione ma il nostro rapporto è diventato un po' cattivo perché ha rifiutato di aiutarci".

Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ad Ankara a una domanda sul post fatto l'altro ieri contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni dopo un incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, prima del vertice Nato. "Io non le ho messo nessuna pressione, ha rifiutato di essere coinvolta sullo Stretto di Hormuz, o sull'Iran e questo ha guastato i miei rapporti con lei" ha aggiunto.

"Ma lei mi piace, è una brava persona. Ma penso che abbia fatto un errore, loro ottengono molto petrolio da loro, noi no ma abbiamo molto petrolio... , è come se gli Stati Uniti avessero molto più petrolio di chiunque altro... Non ci serve Hormuz, lo facciamo perché pensiamo sia importante. Lei non c'era per noi, e questo non mi ha reso felice, lo potete immaginare" ha concluso.

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