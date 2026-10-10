Trump: mai sentito parlare di Pillay, Nobel Pace dovevano darlo a me

Syracuse, 10 ott. (askanews) - Donald Trump ha ribadito che il Nobel per la Pace dovrebbe essere assegnato a lui. "Il Premio Nobel è stato assegnato a una persona di orientamento liberale che lavora alle Nazioni Unite e di cui nessuno ha mai sentito parlare. Non ne ho mai sentito parlare. Conosco molte persone, ma di questa in particolare non ne ho mai sentito parlare, comunque, congratulazioni", ha detto durante un evento elettorale a Syracuse. "In tutte le guerre che ho risolto, non mi sono mai rivolto alle Nazioni Unite. Non mi sono state di alcun aiuto. Gli Stati Uniti d'America, rappresentati da me in qualità di vostro presidente, avrebbero dovuto ricevere il Premio Nobel per la Pace, ma non l'hanno ricevuto".