Trump: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare

West Palm Beach (Florida), 28 feb. (askanews) - "La politica degli Stati Uniti, in particolare della mia amministrazione, è sempre stata quella di impedire a questo regime terroristico di possedere un'arma nucleare. Lo ripeto, non potranno mai possedere un'arma nucleare". Così il presidente Usa Trump in un video pubblicato sui suoi social subito dopo l'attacco congiunto con Israele contro l'Iran.

Teheran "è il principale sponsor mondiale del terrorismo e di recente ha ucciso decine di migliaia di suoi cittadini per strada mentre protestavano", ha aggiunto.