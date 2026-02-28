ULTIME NOTIZIE 28 FEBBRAIO 2026

Trump: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare

West Palm Beach (Florida), 28 feb. (askanews) - "La politica degli Stati Uniti, in particolare della mia amministrazione, è sempre stata quella di impedire a questo regime terroristico di possedere un'arma nucleare. Lo ripeto, non potranno mai possedere un'arma nucleare". Così il presidente Usa Trump in un video pubblicato sui suoi social subito dopo l'attacco congiunto con Israele contro l'Iran.

Teheran "è il principale sponsor mondiale del terrorismo e di recente ha ucciso decine di migliaia di suoi cittadini per strada mentre protestavano", ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi