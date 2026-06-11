Trump: l'arena Ufc nel prato della Casa Bianca è come la Tour Eiffel

Washington, 11 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha paragonato l'arena per combattimenti in gabbia sul prato sud della Casa Bianca, costruita per ospitare un evento dell'Ultimate Fighting Championship (UFC) in occasione del suo ottantesimo compleanno, alla Tour Eiffel di Parigi. "Forse non la abbatteremo mai", dice Trump in un video su TikTok pubblicato il 2 giugno, tracciando un parallelo con Parigi che ha mantenuto in piedi la Torre Eiffel dopo aver ospitato l'Esposizione Universale del 1889.