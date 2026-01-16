Trump lancia il Consiglio per la Pace, ma a Gaza proseguono i raid

Milano, 16 gen. (askanews) - Donald Trump ha annunciato la creazione di un Consiglio per la Pace che rientrerebbe nella nuova iniziativa diplomatica americana su Gaza. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un organismo "tra i più grandi e prestigiosi mai riuniti", i cui membri saranno resi noti a breve.

Trump si è detto anche fiducioso sulla possibilità di arrivare a un accordo per il disarmo completo di Hamas, con il sostegno di Egitto, Turchia e Qatar. Secondo il presidente americano, l'intesa dovrebbe prevedere la consegna di tutte le armi e lo smantellamento dei tunnel nella Striscia.

Intanto, a Gaza, si contano già almeno 10 morti negli ultimi raid israeliani nel centro della Striscia.

Tra le vittime anche esponenti di Hamas e della Jihad islamica. Mentre proseguono gli sforzi diplomatici annunciati da Washington, a Gaza si continua a morire sotto le bombe.