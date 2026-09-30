Trump: l'AI diventa "superintelligenza", servono meno vincoli

Washington, 30 set. (askanews) - Donald Trump punta sull'autoregolamentazione per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e annuncia di voler cambiare ufficialmente il nome della tecnologia in "superintelligenza". Il presidente americano ne ha parlato alla Casa Bianca durante un incontro con alcuni dei principali leader del settore tecnologico, tra cui Elon Musk, Jeff Bezos, Jensen Huang, Mark Zuckerberg e Dario Amodei.

"Credete tutti, voi che siete qui oggi - chiede un giornalista - che non siano necessari paletti né regolamentazione per la superintelligenza artificiale, come la chiamate?". Trump replica così: "Beh, c'è la convinzione che debba esserci una forte autoregolamentazione e abbiamo automaticamente la regolamentazione del Dipartimento di Giustizia, dell'FBI, tutto questo. Ma l'autoregolamentazione è molto importante".

Trump sostiene una linea favorevole a limitare i vincoli sul settore, anche per evitare che gli Stati Uniti perdano terreno rispetto alla Cina nello sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Nel corso dell'incontro ha annunciato anche la firma di un documento per cambiare ufficialmente il nome della tecnologia:

"Faremo una cosa. Oggi firmeremo un documento per rinominare l'intelligenza artificiale, perché non è artificiale. Su questo siamo tutti d'accordo. E la rinomineremo superintelligenza, ufficialmente. Il documento uscirà oggi alle cinque. Ma in questa sala c'era una grande comunanza di vedute. È stato davvero notevole e tutto in senso positivo. Davvero notevole".