Trump: la ricerca dei resti degli ostaggi a Gaza è "raccapricciante"

Washington, 16 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato della ricerca dei resti degli ostaggi israeliani a Gaza, descrivendola come un "processo raccapricciante". Il gruppo di Hamas afferma di non essere in grado di recuperare altri corpi dalle rovine di Gaza senza attrezzature specializzate.

Il ministro della Difesa israeliano ha minacciato di riprendere i combattimenti se Hamas non rispetterà i termini del cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti che ha fermato la guerra a Gaza.

