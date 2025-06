Trump: la pazienza con l'Iran è già finita

Milano, 18 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'Iran lo ha contattato per negoziare. "Ho detto che è molto tardi. Sapete. Ho detto che è molto tardi per parlare. Non so, c'è una grande differenza tra adesso e una settimana fa, giusto?", ha detto Trump.

Poi il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che la sua pazienza con l'Iran "è già finita" ed è per questo che "stiamo facendo quello che stiamo facendo".