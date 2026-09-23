ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2026

Trump incontra Zelenski: "Russia e Ucraina faranno un accordo"

New York, 23 set. (askanews) - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontrano a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. Il presidente americano si dice convinto che Russia e Ucraina arriveranno a un accordo per porre fine alla guerra, senza anticiparne i termini. E afferma che il presidente russo è disposto a incontrare Zelensky. Il presidente ucraino ringrazia Trump per il sostegno americano e indica anche una scadenza: arrivare alla fine della guerra prima dell'inverno.

"Penso che faranno un accordo. E non voglio dire quale sarà l'accordo - afferma il presidente Usa - Ne parliamo molto, anche con il presidente Putin. E penso che succederà qualcosa. Certamente sono ottimi combattenti. Credo possano essere orgogliosi di loro stessi. In ogni caso, vedremo che cosa succederà. Ma sono persone molto, molto capaci".

Tra i temi dell'incontro anche gli attacchi ucraini alle raffinerie russe e il loro impatto sui prezzi del carburante. "È un colpo serio per i russi - dice Trump - ed è anche un colpo serio sul prezzo del diesel. Il prezzo del gasolio è aumentato parecchio. Ne parleremo. Ma in questo momento è una cosa molto seria, certamente per la Russia". Putin "è disposto a incontrarsi. Vorrebbe vedere finire la guerra. Vorrebbe vedere finire la guerra. Penso che entrambi vogliano vedere finire la guerra, a dire il vero, ora. Molte persone vengono uccise. Non lo vogliono. Penso che entrambi vogliano vedere finire la guerra".

"Il disegno di legge di Lindsey Graham - replica Zelenski - grazie mille per questo. Hanno avuto un incontro con noi, sono venuti nel nostro campo, quindi grazie davvero, questa società ci sostiene molto. Spero che riusciremo a porre fine a questa guerra e che il presidente Trump ci aiuterà a farlo. E penso che dobbiamo farlo il più rapidamente possibile, prima dell'inverno, meglio prima dell'inverno".

Trump: "Una cosa importante, prima dell'inverno".

Zelensky: "Sì, quindi discuteremo molte cose diverse. Cominciamo".

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