Trump: in Venezuela comandiamo noi, Cuba sembra pronta a cadere

A bordo dell'Air Force One, 5 gen. (askanews) - A bordo dell'Air Force One, Donald Trump commenta la situazione a Cuba dopo il sequestro del leader venezuelano, storico alleato dell'Avana. Per il presidente statunitense, l'isola sarebbe ormai vicina al collasso, soprattutto per la crisi dei rifornimenti energetici.

"Cuba è pronta a cadere. Sembra pronta a cadere", ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti. Il presidente ha aggiunto di ritenere poco probabile il ricorso alla forza militare contro Cuba, sottoposta a un embargo economico statunitense dal 1962. "Penso che cadrà da sola", ha affermato.

Trump ha anche rivendicato il controllo degli Stati Uniti sulla fase di transizione in Venezuela dopo il sequestro di Nicolàs Maduro. Il presidente parla di contatti con le nuove autorità ad interim, evitando però di entrare nei dettagli politici. "Non chiedetemi chi è al comando, perché vi darei una risposta molto controversa". "Che cosa significa". "Significa che siamo noi a comandare".