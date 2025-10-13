ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Trump in Israele accolto da Herzog e Netanyahu: "La guerra è finita"

Roma, 13 ott. (askanews) - "La guerra è finita, avete capito?", ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti sull'Air Force One diretto in Israele.

Il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Tel Aviv, accolto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente israeliano Isaac Herzog all'aeroporto Ben Gurion, durante il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas.

I primi setti sono già stati riconsegnati alla Croce Rossa. È previsto il rilascio dei 20 in vita. Poco prima Trump aveva detto alla stampa:

"Penso che l'accordo reggerà... ci sono molte ragioni per cui reggerà, penso che la gente sia stanca. Sono secoli di guerra, non è solo una cosa recente, penso che la gente sia stanca. Sì, il cessate il fuoco reggerà". Infine, a una domanda dei giornalisti sul futuro di Gaza e il progetto di costruzione della Riviera del Medio Oriente, Trump ha risposto:

"Beh, non so se si potrà parlare di Riviera per un po', perché bisogna prima occuparsi delle persone, ma in sostanza si inizierà immediatamente".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi