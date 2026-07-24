ULTIME NOTIZIE 24 LUGLIO 2026

Trump in Georgia, alle sue spalle un sostenitore lo imita

Georgia, 24 lug. (askanews) - Durante il comizio di Donald Trump alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, l'attenzione finisce anche alle sue spalle. Un uomo seduto dietro al presidente americano sembra imitarne espressioni, movimenti del volto e gesti delle mani mentre Trump parla ai sostenitori. Nelle immagini si vedono anche altri partecipanti riprendere il suo ballo diventato uno dei gesti ricorrenti dei comizi.La scena è avvenuta il 22 luglio, durante l'intervento di Trump nello Stato della Georgia.

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