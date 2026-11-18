Shenzhen, 18 nov. (askanews) - L'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Shenzhen, in Cina, per il 33esimo vertice dei leader dell'Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico).

Ad accoglierlo all'aeroporto internazionale di Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong, c'era il suo omologo, presidente cinese Xi Jinping. I due si sono scambiati un saluto e hanno percorso insieme il tappeto rosso, durante una piccola cerimonia di benvenuto con danze e bandierine Usa.

Secondo il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, nel trilaterale in programma a margine del vertice tra Trump, Xi e Vladimir Putin, "i capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti avranno - ha detto - un approfondito scambio di opinioni su questioni importanti riguardanti la pace globale".