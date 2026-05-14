ULTIME NOTIZIE 14 MAGGIO 2026

Trump in Cina: colloqui con Xi "estremamente positivi e produttivi"

Pechino, 14 mag. (askanews) - "Estremamente positivi e produttivi". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito i suoi colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping a Pechino.

"Abbiamo avuto colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi oggi con la delegazione cinese, e questa sera sarà un'altra preziosa occasione per discutere, tra amici, di alcuni degli argomenti affrontati oggi, tutti di grande interesse sia per gli Stati Uniti che per la Cina. È stato un grande onore essere qui con voi", ha dichiarato Trump durante un banchetto tenutosi in suo onore nella Grande Sala del Popolo.

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