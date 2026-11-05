ULTIME NOTIZIE 05 NOVEMBRE 2026

Trump: impeachment nei miei confronti distruggerebbe i Democratici

Washington, 5 nov. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che se i Democratici dovessero avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti quando prenderanno il controllo del Congresso il prossimo anno, ciò "distruggerebbe" il loro partito.

Interrogato su un possibile impeachment il giorno dopo la pesante sconfitta del suo Partito Repubblicano alle elezioni di metà mandato, Trump ha affermato: "Penso che distruggerebbe il Partito Democratico se lo facessero", insistendo sul fatto che non c'era "alcun motivo" per metterlo sotto accusa.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi