ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2026

Trump: il mio appoggio è stato di grande aiuto per Netanyahu

Andrews, 28 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dalla base di Andrews nel Maryland, ha parlato delle elezioni in Israele: "Netanyahu sta andando molto bene. Quando è arrivato l'appoggio, gli è stato di grande aiuto. In realtà, mi risulta che stia andando piuttosto bene. Potrebbe essere in vantaggio, o in parità", ha detto. Quindi si è spostato sul fronte della guerra in Ucraina. "Non dimentichiamoci della Russia - ha aggiunto - credo che, per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina, si stiano facendo notevoli progressi. A breve verrà organizzato un incontro e penso che si compiranno molti passi avanti. Un incontro tra il presidente Putin e il presidente Zelensky".

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